Der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Thorsten Rudolph (picture alliance / dts-Agentur / -)

Ohne eine dauerhafte Gegenfinanzierung werde die SPD das nicht mittragen, sagte er der "Rheinischen Post". Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Söder hatte zuletzt erneut einen Ausgleich der kalten Progression auch im kommenden Jahr verlangt. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schnieder, CDU, bezeichnete die Forderung als unseriös, solange nicht gesagt werde, wie sie finanziert werden solle.

Die kalte Progression bezeichnet den Effekt, dass bei Einkommenserhöhungen der Zuwachs ganz oder teilweise durch die Inflation und einen höheren Steuersatz aufgezehrt wird.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.