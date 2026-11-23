Der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Thorsten Rudolph (picture alliance / dts-Agentur / -)

Ohne eine dauerhafte Gegenfinanzierung werde die SPD das nicht mittragen, sagte Rudolph der "Rheinischen Post". Er unterstütze aber ausdrücklich den Abbau der kalten Progression. Zur Gegenfinanzierung schlug Rudolph eine Senkung oder Abschaffung "klimaschädlicher Subventionen" vor.

Kritik auch von CDU-Ministerpräsidenten

Auch aus den Reihen der CDU-Ministerpräsidenten kommt Kritik an der Söder-Forderung. Der rheinland-pfälzische Regierungschef Schnieder, CDU, bezeichnete den Vorstoß als unseriös, solange nicht gesagt werde, wie er finanziert werden solle. NRW-Ministerpräsident Wüst, CDU, sagte, er halte den Schritt zwar für wünschenswert, aber nicht machbar. Der Koalitionsausschuss habe aber letztlich entschieden, zur Entlastung der Bürger die Stromsteuer zu senken, und das sei erst einmal ein gutes Signal. Trotzdem sei es nicht zwingend falsch, wenn Söder nochmals an "diesen Wunsch der gesamten Union" erinnere.

Rückendeckung erhielt Söder vom finanzpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Güntzler, CDU. Er wies darauf hin, dass der Ausgleich bisher an den Ländern gescheitert sei. Sollten die Länder "ihre Hausaufgaben machen", könne der Bund schnell nachziehen.

Etat 2027 soll noch in dieser Woche beschlossen werden

Die kalte Progression bezeichnet den Effekt, dass bei Einkommenserhöhungen der Zuwachs ganz oder teilweise durch die Inflation und einen höheren Steuersatz aufgezehrt wird. In den vergangenen Jahren wurde die kalte Progression kompensiert. Ein vollständiger Ausgleich im Jahr 2027 würde Bund, Länder und Kommunen zusammen schätzungsweise rund 4,2 Milliarden Euro kosten. Der Bundeshaushalt für das kommende Jahr wird in dieser Woche im Bundestag abschließend beraten und soll am Freitag beschlossen werden.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.