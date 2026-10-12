Die rot-rot-grünen Koalitionsverhandlungen in Mecklenburg-Vorpommern finden im Schweriner Schloss statt. (Archivbild) (Jens Büttner / dpa)

Drei Wochen nach den Landtagswahlen und erfolgreichen Sondierungsgesprächen wollen sich am Nachmittag SPD-Ministerpräsidentin Schwesig, der Linke-Landesvorsitzende Herbst und Grünen-Fraktionschefin Müller zu den Koalitionsgesprächen äußern. Am 20. Oktober tritt der Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Danach gibt die Verfassung Mecklenburg-Vorpommerns vier Wochen Zeit, einen Regierungschef zu wählen.

Eine Koalition aus SPD, Linken und Grünen wäre das erste Dreier-Bündnis dieser Art in der Geschichte des Bundeslandes. Mit 39 Sitzen verfügen die drei Parteien zusammen über eine Mehrheit im Schweriner Landtag.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.