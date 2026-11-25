Vorsitzender der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Steffen Krach (Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

Die gestrige Entscheidung sei zunächst eine gute Nachricht, sagte Krach im RBB-Inforadio. Damit aber sei das Problem des Antisemitismus nicht gelöst - weder in der Linkspartei noch in Berlin. SPD und Grüne streben in der Hauptstadt eine Koalition mit der Linken an, deren Spitzenkandidatin Eralp würde dann Regierende Bürgermeisterin werden. Die Antisemitismus-Vorfwürfe gegen Teile der Linken und insbesondere Emde belasten seit Wochen die Regierungsbildung.

Gestern hatte die Berliner Linke-Fraktion Emde ausgeschlossen. Hintergrund sind Emdes Haltung zum Nahost-Konflikt und dem Existenzrecht Israels. Ihr Direktmandat will sie behalten.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.