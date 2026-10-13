Nach Bas-Rücktritt

Diesbezügliche Äußerungen aus der Union seien "hanebüchen", sagte Klose im Deutschlandfunk . Nun werde die Koalition den unter Bas begonnenen Reformprozess fortsetzen. Immerhin bestehe bei 30 von 33 Vorschlägen der Reformkommission bereits Übereinstimmung, betonte die arbeits- und sozialpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Klose äußerte sich zuversichtlich, dass man auch zu den noch offenen Themen Minijobs, Altersteilzeit und abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren eine Lösung finden werde.
Der designierte Nachfolger von Bas als Arbeitsminister, der rheinland-pfälzische SPD-Politiker Schweitzer, tritt sein Amt heute an.
Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.