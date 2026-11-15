Erneuerbare-Energien-Gesetz

Eigentlich sollte die Förderung für kleinere Solaranlage auslaufen. (imago / Sven Simon)

Das geht aus einem internen Infobrief ‌der SPD-Energieexpertin ⁠Scheer hervor. Demnach haben sich die schwarz-roten Fach-Vertreter bei den Verhandlungen über die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes auf den Erhalt der Förderung geeinigt.

Mit der Einspeisevergütung erhalten Betreiber von Solaranlagen einen gesetzlich festgelegten Betrag für Strom, den sie nicht selbst verbrauchen, sondern ins öffentliche Netz einspeisen. Bundeswirtschaftsministerin Reiche wollte im Regierungsentwurf die feste Einspeisevergütung für neue Anlagen abschaffen. Stattdessen sollte es für kleinere Solaranlagen nur noch eine auf drei Jahre begrenzte Übergangsförderung geben.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.