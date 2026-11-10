Debatte um Musterungen

Möller sagte im Deutschlandfunk, man müsse womöglich über die Fragebögen, die Anschreiben und weitere Informationskampagnen nachdenken . Zugleich wies die SPD-Vizefraktionsvorsitzende Befürchtungen zurück, die Musterung führe zwangsläufig zur Wiedereinführung der Wehrpflicht. Wenn genügend Freiwillige für die Bundeswehr gewonnen würden, sei eine Wehrpflicht nicht nötig.
Hintergrund der Debatte ist, dass bereits erste junge Männer gemustert wurden. Die dafür nötigen Musterungszentren sollen jedoch erst Mitte kommenden Jahres flächendeckend zur Verfügung stehen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums haben bislang rund 4.500 junge Männer Interesse an einem Wehrdienst bekundet. Bis Ende September wurden zudem mehr als 1.100 junge Männer gemustert, obwohl sie in dem Fragebogen angegeben hatten, kein Interesse an einem Dienst bei der Bundeswehr zu haben. Möller verteidigte das Vorgehen mit der veränderten Sicherheitslage und der Notwendigkeit, einen Überblick über die Wehrfähigkeit zu erhalten.
Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.