Die SPD-Sozialpolitikerin Annika Klose hat einen Vorschlag der Union zur Abschaffung der "Rente mit 63" zurückgewiesen. (imago / Thomas Koehler)

Die beiden CDU-Politiker erklärten, wer 45 Jahre Beitragsjahre vorzuweisen habe, verdiene Respekt. Die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Klose, bezeichnete den Vorstoß dagegen als so nicht hinnehmbar. Dadurch wären künftig 90 Prozent der Menschen, die bisher einen Anspruch auf die Frührente nach 45 Beitragsjahren hätten, von Abschlägen betroffen. Klose brachte stattdessen Änderungen bei den anrechenbaren Versicherungszeiten für eine Frührente ins Spiel. So könne man darüber diskutieren, ob Zeiten der Arbeitslosigkeit oder längerer Krankheit auch weiterhin berücksichtigt werden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund lehnte die Unions-Pläne ebenfalls ab.

Fachpolitiker aus der Unionsfraktion hatten angeregt, Geringverdiener von einer Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 auszunehmen. Menschen, die während ihres Berufslebens im Schnitt höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient hätten, sollten sie auch weiter beziehen können. Der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der Fraktion, Biadacz, sagte dem Deutschlandfunk, der Vorschlag sei eine Brücke zu einem Kompromiss mit der SPD.

Die Bundesregierung strebt noch in diesem Jahr einen Kabinettsbeschluss für die Rentenreform an.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.