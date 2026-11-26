Die SPD-Sozialpolitikerin Annika Klose hat einen Vorschlag der Union zur Abschaffung der "Rente mit 63" zurückgewiesen. (imago / Thomas Koehler)

Die beiden CDU-Politiker erklärten, wer 45 Jahre Beitragsjahre vorzuweisen habe, verdiene Respekt. SPD-Politikerin Klose sagte dagegen, nach dem Vorschlag wären künftig 90 Prozent der Menschen, die bisher einen Anspruch auf die Frührente nach 45 Beitragsjahren haben, von Abschlägen betroffen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund lehnte die Pläne ebenfalls ab.

Fachpolitiker aus der Unionsfraktion hatten angeregt, Geringverdiener von einer Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 auszunehmen. Menschen, die während ihres Berufslebens im Durchschnitt höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient hätten, sollten sie auch weiter beziehen können. Der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der Fraktion, Biadacz, sagte dem Deutschlandfunk, der Vorschlag sei eine Brücke zu einem Kompromiss mit der SPD.

Die Bundesregierung strebt noch in diesem Jahr einen Kabinettsbeschluss für die die Rentenreform an.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.