Frankreich

Spenden sollen historischen Gerichtssaal von Toulouse vor dem Einsturz bewahren

Das Gerichtsgebäude in Toulouse ist eines der Wahrzeichen der Stadt und gilt als nationales historisches Denkmal. Die 1492 eingeweihte Große Kammer ist aber seit einem Jahr geschlossen und droht einzustürzen. Die Zeitung Le Figaro berichtet über einen Spendenaufruf, der erst mal 230.000 Euro zusammen bringen soll.