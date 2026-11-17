Die eigentlichen Sanierungskosten werden auf 3,4 Millionen Euro geschätzt. Wegen Budgetbeschränkungen kann die öffentliche Hand die Mittel nicht aufbringen, schreibt Le Figaro. Demnach ist es in Frankreich inzwischen nicht ungewöhnlich, dass Sponsoren öffentliche Sanierungsfälle mitfinanzieren. Das bekannteste Beispiel ist die Kathedrale Notre Dame in Paris, für deren Wiederaufbau nach einem Brand ebenfalls gespendet wurde.
Das Gericht in Toulouse hat eine lange architektonische Geschichte: Die heutige Ansicht entstand nach einem Umbau im 19. Jahrhundert, einige Teile wie die Große Kammer sind noch aus der Renaissance erhalten. Zuvor stand dort eine mittelalterliche Burg und auch Teile römischer Mauern sind noch in der archäologischen Krypta zu besichtigen.
Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.