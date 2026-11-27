Der Dienstsitz des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe (picture alliance / imageBROKER / Arnulf Hettrich)

Das Magazin "Der Spiegel" berichtet unter Verweis auf Sicherheitskreise, dass schwedische Einsatzkräfte bereits im Frühjahr einen Verdächtigen festgenommen hätten. Der Mann soll mit der in Deutschland operierenden Gruppe in Verbindung gestanden haben. Dem Bericht zufolge ging es um Planungen für einen Anschlag auf eine Synagoge in Malmö.

Die Karlsruher Bundesanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Beschuldigte aus dem islamistischen Umfeld wegen Terrorverdachts. Gestern wurden zwei Iraker verhaftet, einer in Köln, der andere in Heidelberg.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.