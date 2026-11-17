Die Linken-Politikerin Vanessa Emde (picture alliance/dpa/Annette Riedl)

Die Fraktion soll nun in einer Woche über den Aussschluss abstimmen. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit unter den 44 Abgeordneten nötig. Einen freiwilligen Mandatsverzicht lehnt Emde ab.

Die 45-Jährige ist direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises Neukölln. Sie steht wegen ihrer Positionen zum Nahost-Konflikt in der Kritik. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, das Existenzrecht Israels in Zweifel zu ziehen. Außerdem hatte sie am Rande eines Linken-Parteitages Ende Oktober gegen die eigene Parteiführung demonstriert. Der Fall belastet auch die seit zwei Wochen laufenden Verhandlungen mit den Grünen und der SPD über eine gemeinsame Koalition in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.