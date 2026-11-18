Die Linken-Politikerin Vanessa Emde (picture alliance/dpa/Annette Riedl)

In dem Dokument heißt es, Emde zeige keinerlei Bereitschaft, zu einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage zurückzukehren. Zudem ist von einem Vertrauensverlust und von Schaden für die Fraktion die Rede. Diese soll nun in einer Woche über den Ausschluss abstimmen. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit unter den 44 Abgeordneten nötig. Einen freiwilligen Mandatsverzicht lehnt Emde ab.

Die 45-Jährige ist Abgeordnete des Wahlkreises Neukölln. Sie steht wegen ihrer Positionen zum Nahost-Konflikt in der Kritik. Unter anderem wird ihr vorgeworfen, das Existenzrecht Israels zu verneinen. Außerdem hatte sie am Rande eines Linken-Parteitages Ende Oktober gegen die eigene Parteiführung demonstriert. Der Fall belastet auch die seit zwei Wochen laufenden Verhandlungen der Linken mit den Grünen und der SPD über eine gemeinsame Koalition in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.