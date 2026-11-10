Nach Angaben des Deutschen Olympischen Sportbunds waren es Anfang dieses Jahres mehr als 30 Millionen Mitglieder. Das ist der höchste Wert, seit die Zahlen Mitte der 1950er Jahre erhoben werden. In Deutschland gibt es derzeit rund 85.000 Sportvereine.
DOSB-Präsident Weikert bezeichnete die Mitgliederzahl als einen Meilenstein. Sportvereine seien Orte, an denen die Bürger noch zusammenkämen. Dort entstehe Gemeinschaft und Zusammenhalt.
Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.