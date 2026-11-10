Rekord
Sportvereine haben über 30 Millionen Mitglieder

Die Zahl der Mitglieder in den deutschen Sportvereinen ist auf eine Rekordhöhe gestiegen.

    Das Logo "Deutscher Olympischer Sportbund" (DOSB) steht an dessen Hauptsitz auf einem Schild. Die Olympischen Ringe und der Schriftzug "Sportdeutschland" sind auch abgebildet.
    Der Deutsche Olympische Sportbund (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)
    Nach Angaben des Deutschen Olympischen Sportbunds waren es Anfang dieses Jahres mehr als 30 Millionen Mitglieder. Das ist der höchste Wert, seit die Zahlen Mitte der 1950er Jahre erhoben werden. In Deutschland gibt es derzeit rund 85.000 Sportvereine.
    DOSB-Präsident Weikert bezeichnete die Mitgliederzahl als einen Meilenstein. Sportvereine seien Orte, an denen die Bürger noch zusammenkämen. Dort entstehe Gemeinschaft und Zusammenhalt.
    Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.