Gesundheit

Werden künftig Termine gegen Bezahlung angeboten? (dpa/picture alliance/Georg Wendt)

Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen sprach von einer "Angst-Kampagne". Die Kassenärztliche Bundesvereinigung habe die gesetzliche Aufgabe, die Versorgung von Kranken zu ermöglichen, nicht zu erschweren, kritisierte die stellvertretende GKV-Vorstandsvorsitzende Stoff-Ahnis. Gassen hatte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, dass er angesichts von Honorarkürzungen erwarte, dass die Praxen künftig Privatsprechstunden anböten, die selbst bezahlt werden müssten - auch von Kassenpatienten.

Widerspruch kam auch aus der Politik. SPD-Chef Klingbeil sagte in Potsdam, ein solcher Vorschlag sei mit der SPD nicht zu machen. Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Dahmen, sagte der dpa, eine Entwicklung zu einer "Paywall-Medizin" sei medizinisch und sozialpolitisch hochproblematisch. Schon heute warteten gesetzlich Versicherte häufig monatelang auf Facharzttermine, während Privatversicherte deutlich schneller behandelt würden.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.