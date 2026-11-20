14.09.2026, Spritpreise auf hohem Niveau (picture alliance / M.i.S. / Bernd Feil)

Benzin und Diesel werden aus Autos, Lkw an Raststätten und großen Tanks auf Baustellen abgezapft, wie die Zeitschrift "Auto Motor und Sport" unter Verweis auf eine Umfrage berichtete. Ein Zusammenhang mit den gestiegenen Kraftstoffpreisen sei wahrscheinlich, erklärte demnach das sachsen-anhaltische LKA. Die Zahl der Diebstähle habe sich in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 76 Prozent erhöht. In Mecklenburg-Vorpommern haben sie sich laut der Zeitschrift sogar mit einem Plus von 113 Prozent mehr als verdoppelt.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.