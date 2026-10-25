Beschlagnahmte Elfenbeinobjekte (Archivbild) (IMAGO / Xinhua / Gong Bing)

Auf der 13. Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen grenzüberschreitende organisierte Kriminalität billigte eine breite Mehrheit der Länder, entsprechende Beratungen zu führen. Das angestrebte Zusatzprotokoll soll die internationale Bekämpfung schwerer Umweltstraftaten stärken. Dabei geht es darum, gemeinsame strafrechtliche Mindeststandards zu schaffen. Im Mittelpunkt stehen etwa der illegale Handel mit Wildtieren, Holz oder Edelmetallen. Deutschland hatte sich gemeinsam mit zahlreichen Partnern für die Pläne eingesetzt.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.