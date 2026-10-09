Vereinigte Arabische Emirate

Ein Flugzeug der Fluggesellschaft Flydubai (Imago / Anadolu Agency / Samir Abdalhad (Symbolbild))

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft der Vereinigten Arabischen Emirate wollte der Copilot die Maschine gezielt in das Passagierterminal des Ben-Gurion-Flughafens stürzen lassen. Er soll von den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA inspiriert gewesen sein.

Die Maschine mit 174 überwiegend israelischen Passagieren an Bord hatte vergangene Woche notlanden müssen, nachdem der Copilot den Piloten angegriffen hatte. Mehrere Reisende konnten ihn überwältigen und einen Absturz des Flugzeugs verhindern.

Ein an Bord befindlicher Reservepilot landete die Maschine in Tabuk in Saudi-Arabien.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.