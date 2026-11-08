Skandal um Ueno-Bank

Für Paraguays abgesetzten Präsidenten Santiago Peña wurde Untersuchungshaft angeordnet. (Heather Khalifa / FR172147 AP / dpa / Heather Khalifa)

Er sitzt in Untersuchungshaft. Dem konservativen Politiker werden unter anderem Untreue, Einflussnahme und der Missbrauch seines Amtes zum eigenen Vorteil vorgeworfen. Peña war zuvor vom Senat als Präsident abgesetzt worden. Anschließend wurde sein bisheriger Stellvertreter Alliana vereidigt. Auch für den früheren Zentralbankchef Carvallo wurde Untersuchungshaft beantragt. Das Vermögen der beiden Beschuldigten soll eingefroren werden.

Im Mittelpunkt der Vorwürfe stehen Peñas Verbindungen zur Bank Ueno, die am Dienstag wegen Kapitalmangels von der Zentralbank unter Zwangsverwaltung gestellt wurde. Rund drei Millionen Kunden kamen nicht mehr an ihr Geld. Peña hatte bis zum vergangenen Jahr Anteile an einer Unternehmensgruppe, die die Online-Bank kontrolliert.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.