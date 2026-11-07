Paraguays Ex-Präsident Santiago Peña. (Archivbild) (Heather Khalifa / FR172147 AP / dpa / Heather Khalifa)

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Untreue, Einflussnahme und den Missbrauch seines Amtes zum eigenen Vorteil vor. Die Behörde ordnete auch die Festnahme des früheren Zentralbankchefs Carvallo an. Peña war kurz zuvor vom Senat als Präsident abgesetzt worden. Anschließend wurde sein bisheriger Stellvertreter Alliana als Präsident vereidigt.

Im Mittelpunkt der Vorwürfe gegen Peña steht ein Skandal um die Digitalbank Ueno. Die Bank wurde Anfang der Woche unter Zwangsverwaltung gestellt. Rund drei Millionen Kunden kamen deswegen zunächst nicht mehr an ihr Geld. Peña hatte bis zum vergangenen Jahr Anteile an einer Unternehmensgruppe, die die Online-Bank kontrolliert.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.