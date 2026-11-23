Tobias Gotthardt, bisher Staatssekretär im Wirtschaftsministerium von Bayern (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)

Nachfolger als bayerischer Wirtschaftsminister wird der bisherige Staatssekretär Tobias Gotthardt. Der bereits unter Aiwanger im Wirtschaftsministerium tätige Gotthardt könne bestmöglich Kontinuität gewährleisten, sagte Freie-Wähler-Landtagsfraktionschef Streibl in München. Aiwangers Position als stellvertretender Ministerpräsident werde Umweltminister Glauber übernehmen.

Bayerns Digitalminister Mehring soll neuer Bundes- und Landesvorsitzender der Freien Wähler werden - auf Landesebene als Teil einer neuen Doppelspitze. Die Entscheidung darüber treffen die Delegierten der nächsten Bundes- und der nächsten Landesversammlung.

Aiwanger war am 4. November leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Er wurde 55 Jahre alt.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.