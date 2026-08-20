Sie beträgt derzeit 40,05 Billionen, wie das US-Finanzministerium in Washington bekanntgab. Die Staatsverschuldung stieg damit stärker an als von der Regierung und Experten bislang prognostiziert. Gründe sind nach Einschätzung von Experten unter anderem die Zollpolitik von Präsident Trump, die Folgen des Iran-Kriegs, langfristige Zahlungsverpflichtungen in den Bereichen soziale Sicherheit und Gesundheitsversorgung sowie steigende Zinskosten.
Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.