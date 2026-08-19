Waldbrand im Hohen Venn

Der Brand im Hohen Venn wird weiter bekämpft. (Oliver Berg/dpa)

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, können die betroffenen Anwohner in ihre Häuser zurückkehren. Wegen des sich nähernden Waldbrandes hatten am vergangenen Sonntag etwa 30 Bewohner aus Sicherheitsgründen ihre Häuser verlassen müssen.

Im belgischen Naturschutzgebiet Hohes Venn nahe der deutschen Grenze gelang es den Einsatzkräften unterdessen, das Feuer einzudämmen. Der Leiter der Krisenkommunikation der Provinz Lüttich, Hosmans, erklärte, der Brand sei unter Kontrolle und werde sich nicht weiter in Richtung Deutschland ausbreiten. Entwarnung konnten die Behörden jedoch noch nicht geben. Die Lage sei nach wie vor kompliziert, hieß es. Es gebe zahlreiche Brandherde, die sowohl am Boden als auch aus der Luft bekämpft werden müssten.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.