Beratungen in Salzgitter

Die Salzgitter AG Sand am Hochofen (Archivbild) (picture alliance / dpa / Hauke-Christian Dittrich)

Vertreter der Unternehmen warnten bei dem Treffen im niedersächsischen Salzgitter vor hohen Energiekosten und wachsendem Druck durch günstige Stahlimporte aus China. Auch die Gewerkschaft IG Metall sowie die Bundesländer mit Stahlindustrie verlangten von der Bundesregierung mehr Unterstützung. Nach Gewerkschaftsangaben demonstrierten mehr als 2.000 Beschäftigte für eine sichere Zukunft der Branche.

Reiche verwies auf bereits beschlossene Entlastungen beim Industriestrompreis. Sie kündigte jedoch an, sich in Brüssel weiter für die Interessen der energieintensiven Industrie einzusetzen. Die Ministerin sprach von schwierigen Verhandlungen. Viele EU-Staaten hätten keine eigene Stahlindustrie. Deutschland sei bei seinen Forderungen aber auf deren Unterstützung angewiesen.

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Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.