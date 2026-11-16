Die Stahlproduktion steht im Mittelpunkt eines Treffens in Salzgitter. (Getty Images / Monty Rakusen)

An dem Treffen nehmen Vertreter von Bund, Ländern, Industrie und Gewerkschaften teil. Dabei geht es etwa um die Transformation zu einer klimaneutralen Stahlproduktion. Zudem stehen die politischen Rahmenbedingungen für Wettbewerbsfähigkeit, Investitionen und Beschäftigung im Mittelpunkt. Bundeswirtschaftsministerin Reiche von der CDU soll ein Positionspapier übergeben werden.

Die europäischen Hersteller leiden unter hohen Energiepreisen und sind von den US-Zöllen betroffen. Zudem ist eine Umstellung der energieintensiven Stahlproduktion auf grüne Energie teuer.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.