Kampf gegen Blutkrebs

Im letzten Jahr wurden mehr Stammzellen gespendet. (Imago / Westend61 / Andrew Brookes )

Das geht aus einer Bilanz der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS hervor. Über 7.300 Menschen haben demnach gespendet - rund 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Stammzellen sind besonders für Patienten mit Blutkrebs essenziell. Jährlich erkranken rund 1,3 Millionen Menschen weltweit daran. Für viele von ihnen ist laut der DKMS eine Stammzellen-Transplantation die einzige Rettung. Spenden kann man zwischen dem 18. und 60. Lebensjahr, sofern der Gesundheitszustand es zulässt. In den meisten Fällen erfolgt die Spende per Blutentnahme.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.