Trump will "nichts überstürzen"

US-Präsident Donald Trump hat seine Unterhändler angewiesen, bei den Gesprächen mit dem Iran nichts zu überstürzen. (picture alliance / Sipa USA)

US-Präsident Trump machte zuletzt widersprüchliche Angaben. Heute teilte er mit, er habe seine Unterhändler angewiesen, nichts zu überstürzen. Beide Seiten müssten sich die nötige Zeit nehmen. Zuvor hatte er noch erklärt, ein Abkommen sei bereits weitgehend ausgehandelt, und die Details würden in Kürze bekanntgegeben. Der iranische Präsident Peseschkian sagte, man sei bereit, der Welt zu versichern, dass man keine Atomwaffen anstrebe. Wenn es um die Ehre und die Würde des Iran gehe, werde man aber keine Abstriche machen.

Neben dem iranischen Atomprogramm ist auch die Kontrolle über die Straße von Hormus eines der großen Streitthemen.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.