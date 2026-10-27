Raumschiff Enterprise
"Star Trek"-Schauspieler Walter Koenig mit 90 Jahren gestorben

Der aus "Raumschiff Enterprise" bekannte US-Schauspieler Walter Koenig ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das teilte sein Agent mit.

    Los Angeles: Walter Koenig bei den Creative Arts Emmy Awards in Los Angeles am 8. September 2018
    Der Schauspieler Walter Koenig ist gestorben (Richard Shotwell / Invision / AP / dpa / Richard Shotwell)
    In der Fernsehserie mit dem Originaltitel "Star Trek" spielte Koenig den russischen Navigator Pavel Chekov. Die Serie lief ursprünglich von 1966 bis 1969 beim amerikanischen Sender NBC.
    Ab 1979 spielte Koenig die Rolle erneut in mehreren Kinofilmen sowie in etlichen Ablegern.
    Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.