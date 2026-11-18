Morgen überwiegend stark bewölkt oder bedeckt und verbreitet Regen, teils auch länger anhaltend und kräftig. Von Westen später Schauer und vereinzelt Gewitter. 5 bis 14 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Freitag in der Nordhälfte heiter bis wolkig und meist trocken. Sonst stark bewölkt bis bedeckt und teilweise Regen. 4 bis 13 Grad.
Am Freitag in der Nordhälfte heiter bis wolkig und meist trocken. Sonst stark bewölkt bis bedeckt und teilweise Regen. 4 bis 13 Grad.
Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.