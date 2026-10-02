Bildung
Statistik 2025: Eine halbe Million Menschen schließen die Uni ab - leichtes Plus

Die Zahl der Hochschulabschlüsse in Deutschland ist im vergangenen Jahr um drei Prozent auf 527.600 gestiegen.

    Man sieht die Silhouetten mehrerer Studenten mit Doktorhut. Dahinter die Fassade eines Uni-Gebäudes im Sonnenlicht.
    Abschlussfeier an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. (dpa-Bildfunk / Julian Stratenschulte)
    Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte, lag der Frauenanteil unverändert bei 53 Prozent. Jeder zehnte Abschluss entfiel auf das Lehramt. Die meisten Abschlüsse wurden mit 41 Prozent in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften gemacht. Jeder vierte Abschlussentfiel auf die Fächergruppe Ingenieurwissenschaften. 11 Prozent wurden in der Fächergruppe Mathematik, Naturwissenschaften und 9 Prozent in den Geisteswissenschaften erworben.
    Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.