Wie das Statistische Bundesamt weiter mitteilte, lag der Frauenanteil unverändert bei 53 Prozent. Jeder zehnte Abschluss entfiel auf das Lehramt. Die meisten Abschlüsse wurden mit 41 Prozent in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften gemacht. Jeder vierte Abschlussentfiel auf die Fächergruppe Ingenieurwissenschaften. 11 Prozent wurden in der Fächergruppe Mathematik, Naturwissenschaften und 9 Prozent in den Geisteswissenschaften erworben.
Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.