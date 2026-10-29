Besuch in Peking

Die internationale Ordnung sei angegriffen wie nie, sagte Steinmeier in einer Rede an der Peking Universität. Es drohe Regellosigkeit. Darin sehe er eine große Gefahr für alle. Der Bundespräsident forderte zudem faire Wettbewerbsbedingungen im Handel zwischen China und Deutschland beziehungsweise Europa. Er appellierte ferner an die chinesische Regierung, ihren Einfluss auf Russland zu nutzen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden.
Die chinesische Eliteuniversität zeichnete den Bundespräsidenten mit einer Ehrenprofessur aus.
Diese Nachricht wurde am 29.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.