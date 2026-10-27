China-Reise

Bundespräsident Steinmeier in China (picture alliance / dpa / Katharina Kausche)

Den zweiten Tag seines Staatsbesuchs verbringt er im Yuping-Naturpark. Steinmeier besucht ein vor knapp 1.000 Jahren gegründetes Dorf und macht eine Wanderung.

Gestern hatte Steinmeier ein Entwicklungszentrum von Volkswagen in der östlichen Provinz Anhui besucht. Der Bundespräsident warb für eine engere Kooperation in Automobil-Branche. Steinmeier bleibt noch bis Samstag in der Volksrepublik. Am Freitag wird er in Peking zu Gesprächen mit Ministerpräsident Li Qiang und Staatspräsident Xi Jinping erwartet.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.