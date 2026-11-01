Russlands Krieg in der Ukraine

Beim bevorstehenden Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft im chinesischen Shenzhen werde es laut Xi zwar ein Dreier-Gespräch geben, aber nicht zum Thema Ukraine. Xi habe ausdrücklich daraufhingewiesen, dass dies ein europäischer Konflikt sei und die Europäer mit am Verhandlungstisch sitzen müssten, sagte Steinmeier.
US-Präsident Trump hatte sich offen gezeigt für ein Dreier-Treffen mit den Staatschefs von Russland und China, um über nukleare Abrüstung zu sprechen. Trump erklärte, er würde bei einer solchen Gelegenheit auch weitere Themen wie die Ukraine ansprechen.
Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.