Russlands Krieg in der Ukraine
Steinmeier: Chinas Staatschef Xi "irritiert" über Berichte zu Dreiergipfel mit USA und Russland

​Chinas Staats- und Parteichef Xi hat nach Darstellung von Bundespräsident Steinmeier kein Interesse an einem Ukraine-Dreiergipfel mit den USA und Russland. Die Irritation habe Xi im Gesicht gestanden, als er ihn direkt auf solche Meldungen angesprochen habe, sagte Steinmeier in der ARD kurz vor seiner Rückreise aus China.

    Peking: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) geht mit Xi Jinping, Präsident von China, an Soldaten vorbei.
    Bundespräsident Steinmeier in China mit Staats- und Parteichef Xi (Katharina Kausche / dpa / Katharina Kausche)
    Beim bevorstehenden Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft im chinesischen Shenzhen werde es laut Xi zwar ein Dreier-Gespräch geben, aber nicht zum Thema Ukraine. Xi habe ausdrücklich daraufhingewiesen, dass dies ein europäischer Konflikt sei und die Europäer mit am Verhandlungstisch sitzen müssten, sagte Steinmeier.
    US-Präsident Trump hatte sich offen gezeigt für ein Dreier-Treffen mit den Staatschefs von Russland und China, um über nukleare Abrüstung zu sprechen. Trump erklärte, er würde bei einer solchen Gelegenheit auch weitere Themen wie die Ukraine ansprechen.
    Diese Nachricht wurde am 01.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.