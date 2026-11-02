Russlands Krieg in der Ukraine

Steinmeier: Chinas Staatschef Xi "irritiert" über Berichte zu Dreiergipfel mit USA und Russland

​Chinas Staats- und Parteichef Xi hat nach Darstellung von Bundespräsident Steinmeier kein Interesse an einem Ukraine-Dreiergipfel mit den USA und Russland. Die Irritation habe Xi im Gesicht gestanden, als er ihn direkt auf solche Meldungen angesprochen habe, sagte Steinmeier in der ARD kurz vor seiner Rückreise aus China.