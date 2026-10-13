Nach Bas-Rücktritt

Ernennungsurkunde für Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (Michael Kappeler/dpa)

Steinmeier sagte, vor dem neuen Ressortchef lägen große Aufgaben. Schweitzer habe aber während seiner politischen Karriere in Rheinland-Pfalz gezeigt, dass Erneuerung und Wandel gelingen könnten. Schweitzer war von 2024 bis 2026 Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz. Er ist derzeit einer der stellvertretenden Parteivorsitzenden der SPD.

Der Bundespräsident wandte sich in seiner Ansprache auch an die gesamte Regierung. Für die Erneuerung des Landes brauche es eine Regierung, die zusammenhalte und anpacke. Es gehe um viel, betonte Steinmeier.

Er würdigte auch Schweitzers Amtsvorgängerin Bas, die am Montag als Ministerin und SPD-Parteivorsitzende zurückgetreten war. Diese habe ihr Amt mit Leidenschaft, Haltung und einem mitfühlenden Blick auf die Menschen ausgeübt, sagte Steinmeier.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.