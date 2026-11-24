Bundespräsident Steinmeier besucht bei seiner fünftägigen Afrika-Reise die Länder Elfenbeinküste, Ghana und Kenia. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

In der Hauptstadt Accra will Steinmeier gemeinsam mit Präsident Mahama den sechsten Deutsch-Afrikanischen Wirtschaftsgipfel eröffnen und deutsche Firmen zu mehr Engagement in Afrika ermuntern. Der Kontinent sei ein riesiger Markt, der Einbußen in den USA und China ausgleichen könne. Vergangenes Jahr entfielen nach Daten des Statistischen Bundesamtes rund 1,8 Prozent aller deutschen Exporte auf Afrika, die Tendenz ist aber steigend.

Der Bundespräsident hatte gestern bereits die Elfenbeinküste besucht und der Region dort Unterstützung bei der Eindämmung von Terrorismus zugesichert. Nach Ghana macht er noch abschließend Station in Kenia.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.