Staatsbesuch in Frankreich

Bundespräsident Steinmeier bei seiner Ankunft in Frankreich. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Zum Auftakt eines dreitägigen Frankreich-Besuchs sagte er in Paris, Europa brauche wieder Vernunft und Herz. Beides habe die deutsch-französische Annäherung nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt erst möglich gemacht. Der Bundespräsident konstatierte, man befindet sich in einer Zeit der Kriege und Krisen, in der die Demokratien sowohl in Deutschland wie auch in Frankreich angefochten seien wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.

Morgen will Steinmeier zusammen mit seinem französischen Amtskollegen Macron das Pariser Pantheon besuchen und den von den Nationalsozialisten ermordeten jüdischen Widerstandskämpfer Marc Bloch ehren. Sowohl für Steinmeier als auch für Macron ist es die wohl letzte Begegnung im Rahmen ihrer Ämter; für beide endet ihre Amtszeit im kommenden Frühjahr.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.