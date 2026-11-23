Bundespräsident Steinmeier besucht bei seiner fünftägigen Afrika-Reise die Länder Elfenbeinküste, Ghana und Kenia. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Frieden und Stabilität in der Region seien auch im langfristigen Interesse Europas und Deutschlands, sagte Steinmeier bei einem Besuch in der Hauptstadt Abidjan. Der Bundespräsident war dort mit dem Staatschef der Elfenbeinküste, Ouattara, zusammengetroffen. Dieser verwies auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder. Der Handelsaustausch seines Landes mit Deutschland sei im vergangenen Jahr um 21 Prozent auf etwas mehr als 1,4 Milliarden Euro gestiegen, sagte Ouattara. Das Potenzial beider Volkswirtschaften sei damit aber noch nicht ausgeschöpft.

Die Elfenbeinküste ist die erste Station auf Steinmeiers viertägiger Afrikareise. Sie führt ihn noch nach Ghana und Kenia.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.