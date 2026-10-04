Bundespräsident Steinmeier hat zum Tag der Deutschen Einheit vor einer Gefährdung der Demokratie und des Zusammenhalts in Deutschland gewarnt. (Sina Schuldt / dpa-Pool / dpa / Sina Schuldt)

Bundespräsident Steinmeier erinnerte in seiner Rede an die positiven Erfahrungen rund um die Wiedervereinigung. Er sprach von einem Glücksmoment in der deutschen Geschichte. Zugleich warnte er vor einer Gefährdung der Demokratie in Deutschland. Von Rechtsextremisten, Linksautoritären und auch Trollen des Kreml würden bewusst Zerrbilder der Verhältnisse in Deutschland fabriziert. Bremens Bürgermeister Bovenschulte rief zur Verteidigung der Demokratie auf. Die Demokratie brauche Menschen, die widersprächen, wenn andere herabgewürdigt würden und handelten, wenn die Freiheit in Gefahr sei.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.