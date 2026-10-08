Staatsbesuch in Frankreich

Bundespräsident Steinmeier in Frankreich (dpa / Bernd von Jutrczenka)

Die beiden Politiker legten am Pariser Triumphbogen am Grab des Unbekannten Soldaten einen Kranz nieder. Dort ist ein nicht identifizierter Soldat bestattet, der im Ersten Weltkrieg ums Leben kam.

Am Vormittag ist ein Gespräch mit Macron im Elysée-Palast geplant, am Abend soll ein Staatsbankett stattfinden. Angesetzt sind heute und morgen noch weitere Termine, etwa die Ehrung des von den Nationalsozialisten ermordeten jüdischen Historikers und Widerstandskämpfers Marc Bloch.

Bereits am Vorabend hatte Steinmeier bei einer Feier zur Deutschen Einheit in der Residenz des Botschafters zu mehr Besonnenheit und Menschlichkeit in Europa aufgerufen. Europa muss jetzt erst recht geeint und selbstbewusst für Werte wie die Achtung der Menschenwürde, Frieden, Freiheit, Demokratie eintreten.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.