Anlass ist das 25-jährige Bestehen des Museums, das im Jahr 2001 eröffnet wurde. Steinmeier betonte auf der Festveranstaltung, das Haus verbinde jüdisches und nicht-jüdisches Leben und baue Brücken zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Der Bundespräsident verurteilte zugleich jede Form von Antisemitismus. Wer Jüdinnen und Juden kollektiv beschuldige, beleidige oder gar angreife, Zitat, "der greift unsere Republik an".
Bei der Feier wurden die Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal und der Unternehmer Michael Moritz mit dem Preis des Museums für Verständigung und Toleranz ausgezeichnet.
Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.