Bundespräsident Steinmeier bei seiner Ankunft in Frankreich. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Anschließend ziehen sich beide zu Gesprächen in den Elysée-Palast zurück. Für den Abend ist ein Staatsbankett geplant. Steinmeier erklärte, der Staatsbesuch sei auch so etwas wie ein Abschiedsbesuch bei einem wirklich überzeugten Europäer und einem guten Freund. Beide Präsidenten hatten 2017 ihr Amt angetreten und beide scheiden im kommenden Frühjahr aus dem Amt aus.

Steinmeier betonte weiter, Europa brauche wieder Vernunft und Herz. Beides habe die deutsch-französische Annäherung nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt erst möglich gemacht. Der Bundespräsident konstatierte, man befinde sich in einer Zeit der Kriege und Krisen, in der die Demokratien sowohl in Deutschland als auch in Frankreich angefochten seien wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.