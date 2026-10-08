Mädchen in einer Schule in Syrien (Archiv) (picture alliance / NurPhoto / Hasan Belal)

Demnach starb im Jahr 2000 im Durchschnitt noch jedes 800. Mädchen. Im Jahr 2023 sei es nur noch jedes 1.700. Mädchen gewesen. Zudem ging den Angaben zufolge die Wahrscheinlichkeit für Mädchen um ein Drittel zurück, selbst Mutter zu werden.

Laut Plan International verbesserte sich die Gesundheit von Mädchen insgesamt in 178 von 192 untersuchten Ländern, vor allem in Sub-Sahara Afrika und in Südasien. Dennoch lebe weiterhin jedes dritte Mädchen in Ländern mit schlechten Gesundheitswerten.

Die Zahlen basieren auf dem Welt-Mädchen-Index von Plan International und dem Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht der Universität Bochum. Es wurden unter anderem Faktoren wie die Sterblichkeit, die Geburtenrate bei Mädchen und Blutarmut berücksichtigt.

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Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.