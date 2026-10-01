Lobbyorganisation

Das aktuelle "Schwarzbuch" vom Bund der Steuerzahler (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Aus dafür ursprünglich eingeplanten hundert Millionen Euro könnten am Ende bis zu 2,5 Milliarden werden, heißt es im Schwarzbuch. So solle das Gelände für das Projekt von bislang etwa 30 auf knapp 60 Hektar verdoppelt werden.

Der Steuerzahlerbund bemängelt auch die teure Anschaffung von rund 35.000 neuen Laptops für Lehrer in Schleswig-Holstein, von denen rund ein Drittel mit einem Wert von 6,7 Millionen bislang nicht genutzt worden sei.

Kritisiert wird außerdem die umstrittene Kunstinstallation "A Sky full of Hope", die über der Konstablerwache in Frankfurt am Main aufgehängt wurde. Die Kosten betrugen 2,3 Millionen Euro. Dies sei für eine zeitlich begrenzte Installation zu hoch. Zudem sei es zweifelhaft, dass der Platz dauerhaft aufgewertet werde, so die Organisation.

Der Steuerzahlerbund erklärte, er schaue in wirtschaftlich schwierigen Zeiten erst recht dorthin, wo der Staat gern wegsehe: Auf Fehlplanungen und Projekte, deren Nutzen nicht im Verhältnis zu den Kosten stehe.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.