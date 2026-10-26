Präsidentschaft

Bulgarien wählt ein neues Staatsoberhaupt. (dpa / Silvia Stammer)

Hochrechnung zufolge erreichte keiner der Kandidaten schon im ersten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit. Zudem lag die Wahlbeteiligung mit 22,2 Prozent weit unter den erforderlichen 50 Prozent. Kommenden Sonntag treten demnach die beiden Bestplatzierten gegeneinander an. Das sind die als russlandfreundlich geltende Amtsinhaberin Jotowa und der prowestliche Ex-Interimsregierungschef Gjurow.

Der bulgarische Präsident hat weniger Vollmachten als andere Staatsoberhäupter. Unter anderem ist er Oberbefehlshaber der Streitkräfte und hat ein Vetorecht, um Gesetze an das Parlament zurückzuweisen. Zudem kann er Staatsbürgerschaften verleihen oder zurücknehmen sowie Botschafter und Vertreter bei internationalen Organisationen auf Vorschlag der Regierung ernennen.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.