Richtungswahl für Brasilien: Der als rechtsradikal geltende Flávio Bolsonaro will den linken Amtsinhaber Lula da Silva als Präsident ablösen. (AFP / SERGIO LIMA)

Umfragen sahen zuletzt beide mit jeweils 50 Prozent der Stimmen gleichauf. Die Abstimmung gilt als richtungsweisend für das südamerikanische Land. Während der seit 2023 amtierende Lula für die Fortsetzung seiner Sozial- und Klimapolitik wirbt, hat Bolsonaro versprochen, härter gegen Kriminalität vorzugehen sowie einen politischen Neuanfang einzuleiten. Bei einem Wahlsieg will er die ultrarechte Linie seines Vaters fortsetzen. Bolsonaro ist der älteste Sohn des wegen eines Putschversuchs verurteilten ehemaligen Staatschefs Jair Bolsonaro.

Die erste Wahlrunde Anfang Oktober hatte Flávio Bolsonaro überraschend mit 47 Prozent der Stimmen gewonnen. Lula kam auf 45 Prozent. - Rund 159 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Erste vorläufige Ergebnisse werden in der kommenden Nacht erwartet.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.