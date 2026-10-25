Südamerika

Richtungswahl für Brasilien: Der als rechtsradikal geltende Flávio Bolsonaro will den linken Amtsinhaber Lula da Silva als Präsident ablösen. (AFP / SERGIO LIMA)

Die Wahllokale hatten auf Anordnung des Obersten Gerichts zwei Stunden länger geöffnet. Amtsinhaber Lula und Herausforderer Bolsonaro hatten sich mit Verweis auf Probleme mit dem Öffentlichen Nahverkehr in Unwetter in einigen Landesteilen dafür ausgesprochen.

Der Ausgang der Stichwahl ist entscheidend für die künftige Ausrichtung des Landes mit mehr als 210 Millionen Einwohnern. Der brasilianische Präsident ist sowohl Staatsoberhaupt als auch Regierungschef.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.