Südamerika

Das hat das Oberste Gericht in Brasilia angeordnet. Amtsinhaber Lula hatte die Verlängerung beantragt und damit begründet, dass es in mehreren Städten Probleme mit dem Öffentlichen Nahverkehr gegeben habe.
Der linksgerichtete Lula tritt in der Stichwahl gegen den rechtspopulistischen Kandidaten Flávio Bolsonaro an. Der Ausgang ist entscheidend für die künftige Ausrichtung des Landes mit mehr als 210 Millionen Einwohnern. Der brasilianische Präsident ist sowohl Staatsoberhaupt als auch Regierungschef.
Diese Nachricht wurde am 25.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.