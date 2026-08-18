Schwarzbuch der Denkmalpflege

Deutsche Stiftung Denkmalschutz verweist auf Verlust von Denkmälern. (picture alliance / ZB / Sascha Steinach)

Darauf hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz bei der Vorstellung ihres neuen Schwarzbuchs hingewiesen. Allein in den vergangenen beiden Jahren waren der Erhebung zufolge mehr als 1.000 Denkmale betroffen. Als Beispiel nennt die Stiftung eines der frühesten Frauenhäuser Deutschlands im thüringischen Stadtlengsfeld aus dem 18. Jahrhundert. Weitere Beispiele seien in Berlin die Prenzlauer Kunst- und Handelsgärtnerei sowie das expressionistische Zweifamilienhaus Kern des Architekten Bruno Ahrends, das als bedeutendes Zeugnis der Berliner Moderne galt.

Viele dieser Fälle fänden nur lokal Beachtung und würden bundesweit kaum wahrgenommen, kritisierte Stiftungsvorstand Skudelny. Zudem hätten sich die Rahmenbedingungen für den Denkmalschutz weiter verschlechtert. - Grundlage des Schwarzbuchs sind Abfragen bei Behörden, Medienberichte sowie Hinweise aus der Bevölkerung. Eine umfassende bundesweite Datengrundlage gibt es demnach bislang nicht.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.