Die italienische Datenschutzbehörde hat eine Millionenstrafe gegen den Facebook-Konzern Meta verhängt. (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Die Behörde warf dem US-Konzern Verstöße gegen den Datenschutz vor. Meta habe ohne Einverständnis und ohne vorherige Information auf Fotos und Videos von italienischen Android-Nutzern zugegriffen. Dabei geht es um eine seit 2023 verfügbare Funktion der Facebook-App. Diese schlägt Nutzern Inhalte aus ihrer persönlichen Smartphone-Galerie für die Veröffentlichung vor. Der Zugriff auf die Galerie erfolgte, nachdem Nutzer eine allgemein gehaltene Freigabe für mehrere Funktionen aktiviert hatten.

Meta muss die Funktion nun vorerst abschalten und binnen 60 Tagen die ausdrückliche Zustimmung der Nutzer zum Zugriff auf ihre Fotogalerien einholen. Dies gilt auch für Nutzer, die bereits eine allgemeine Berechtigung erteilt haben.

Der Technologiekonzern kann gegen die Strafe Berufung einlegen.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.